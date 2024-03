Újabb epizóddal jelentkezik a Sport365 Hendikep című műsora, vendégeink Mr. Tipster javaslatai nyomán beszélgetnek négy közeli sporteseményről.

Szaúdi Nagydíj - Sergio Perez (március 09. szombat – 18:00)

Sergio Pereznek a címvédő Red Bull csapat versenyzőjének az egyik kedvenc pályája következik. A mexikói tavaly magabiztos teljesítményt nyújtva, a pole pozicíót és futamgyőzelmet is behúzta Dzsiddában. Elmondható, hogy Perez vezetési stílusának fekszenek az utcai pályák, amilyen a szaúdi versenypálya is. Általában nagyon jól mozog és jó eredményt ér el az esetek többségében. A futamgyőzelemre való esélye főként Max Versappen formájától függ, mert ha a holland versenyzővel nem történik valami váratlan, akkor a mexikói számára a győzelmet megszerezni nehéz feladat lesz. A dobogó elérése viszont nagyon is reális cél lehet Perez számára a hétvégén, elnézve az idei Red Bull formáját, így minden adott hozzá a mexikói számára.

Freiburg - West Ham (március 07. csütörtök– 21:00)

A Freiburg nagyon nehéz feladat előtt áll, ha a továbbjutást vesszük alapul. A West Ham kerete és az angol bajnokság szintje a Bundesligához képest, illetve a tény, hogy az őszi csoportkörben kétszer is nyert az angol együttes a németek ellen, csak tovább csökkentik Sallai Rolandék esélyeit. A Freiburg az utóbbi időben eléggé szenvedős formát mutat, így emiatt is inkább a West Ham a párharc esélyese. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a párharc első felvonásán a Freiburg hazai pályán ne tudna egy döntetlent kiharcolni. A németeknek nagyon fontos kiindulópont a hazai pályán való első mérkőzés, mert egy rossz eredménnyel valószínűleg kiesnek az Európa-ligából.

Veszprém - Magdeburg (március 07. csütörtök – 18:45)

Érdekes mérkőzésnek ígérkezik, hiszen a harmadik helynél rosszabb pozícióban már nem végezhet a Veszprém, ezáltal valószínűleg egy olyan ellenféllel találkozik az első egyenes-kieséses szakaszban, aki nem annyira magasan kvalifikált vagy éppen csak bejut a legjobb hatba. A Magdeburg idegenben nagyon jól teljesít, szoros mérkőzés várható. A Veszprémnek mindenképpen a győzelem lesz a célja, a hazai pálya is a magyar csapat mellett fog szólni, illetve az is, hogy a legutóbbi mérkőzésüket idegenben húzta be a Veszprém 33-28-ra.

DVTK - Villeneuve Das'q (március 06. szerda – 18:00)

A párharc harmadik felvonása következik az állás pedig 1-1 a két csapat között. Az első mérkőzést hazai pályán simán nyerte meg 78-66-ra a DVTK együttese, míg idegenben a francia együttes egy nyögvenyelős és nehéz mérkőzésen küzdötte ki magának a győzelmet 63-59-el, és ezzel 1-1-re módosították az állást összesítésben. Most újból hazai pályán lép pályára a magyar csapat, akiknél viszont kérdéses egy fontos kulcsjátékos szereplése, ez pedig nehezítheti a DVTK helyzetét. A hiánya pedig nagyon fájhat a hazai együttes számára. Fontos megemlíteni, hogy történelmi siker előtt áll mindkét együttes, mivel először juthatnának be a Final Four-ba, ez pedig hatással lehet nem csak a mérkőzésre, de a játékosokra is, akiknek ennek a tehernek a tudatában kell majd jól teljesíteniük. Ami viszont biztos, hogy a támadás lesz a mérkőzés megnyerésének a kulcsa.

Borítókép: Sport365