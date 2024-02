Újabb epizóddal jelentkezik a Sport365 Hendikep című műsora, vendégeink Mr. Tipster javaslatai nyomán beszélgetnek négy közeli sporteseményről.

Wisła Płock-Montpellier (február 21. szerda – 20:45)

A férfi kézilabda-BL csoportmérkőzései hamarosan véget érnek. A vendég francia együttes jobban szerepel, az elmúlt öt találkozójából négyet megnyert, csak a címvédő Magdeburg otthonában maradt alul. A lengyel csapat a 6. – még épp továbbjutó – helyet foglalja el, hazai pályán legutóbb hét góllal múlták felül a veszprémieket. Az őszi „odavágón” 30:28-ra nyert a Montpellier.

DVTK-ESB Villeneuve (február 21. szerda – 18:00)

A diósgyőri női kosarasok az Euroliga A csoportjából második helyen jutottak tovább, francia ellenfelül a B csoportban a harmadik pozíciót szerezte meg. Völgyi Péter, a DVTK mestere a klub honlapjának elmondta, a klub történetében soha nem volt még ilyen szintű mérkőzés. A tréner szerint „nem akarunk nekiesni a francia csapatnak, a hazai pálya előnyét viszont szeretnénk kihasználni. A két csapatot összehasonlítva, ellenfelünk egyértelmű fizikális fölényben lesz. Rengeteg jó játékosuk van, magasak, izmosak, és minden poszton jó rotációs lehetőségeik vannak, nem véletlenül vezetik a francia bajnokságot.”

Salzburg-Vienna Capitals (február 21. szerda – 19:15)

A salzburgiak már továbbjutottak az ICEHL negyeddöntőjébe, a fővárosi együttes pedig biztosan nem vesz részt a rájátszásban. A hazaiak remek formának örvendhetnek, az elmúlt öt meccsükből csak egy találkozón kaptak ki, a Fehérvár ellen hazai pályán. A bécsiek sorozatban harmadik idegenbeli vereségüket szenvedték el legutóbb. Viszont a két csapat legutóbbi találkozóját a Vienna Capitals nyerte, 3-2-re, október végén pedig Salzburgban is a bécsiek diadalmaskodtak.

Ferencváros-Olympiakos (február 22. csütörtök – 21:00)

Pireuszban 1-0-ra kikapott a Ferencváros, de ez a hátrány nem ledolgozhatatlan. Hazai környezetben nemzetközi mérkőzésen legutóbb a Klaksvik ellen kapott ki a Fradi, még július közepén. Dibusz Dénes a Magyar Nemzetnek azt mondta, a hátrány ellenére nagyban nem változtak az esélyek. „Ahogy a csoportmérkőzéseken, most is egyenrangú ellenfele voltunk egy magasabban jegyzett csapatnak, és megmutattuk azt, hogy bennünk van akár a bravúr is. Sajnos ez Görögországban nem jött össze, mert nem sikerült gólt szereznünk, de úgy érzem, a továbbjutás kérdése továbbra is nyitott.”

