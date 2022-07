Eden Hazard elárulta, mit változtatna a futballban, ha lehetősége lenne rá.



A belga játékos nemrég az ESPN-nek adott interjút, melyben azt is megkérdezták tőle, lenne-e olyan szabály vagy dolog a fociban, amin változtatna. Hazard hosszas gondolkodás után, a VAR-t (videóbíró) jelölte meg, amiről azt mondta, kivezetné a használatát.



„Tudod, nem nagyon szeretem ezt a VAR-t. Nem tetszik, eltávolítanám. A futballhoz hozzátartozik, hogy a játékvezetők hibáznak, és tudod, azért hozták be a VART, mert az embereknek mindig csak panaszkodtak” – mondta el véleményét.



„Tudod egy gól után, várunk, és olyan, mintha elvenne egy kicsit abból a boldogságból, amit egy gól jelent” – tette hozzá.

