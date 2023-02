A Chelsea egykori játékosa, John Obi Mikel szerint Eden Hazard volt a leglustább labdarúgó, akit valaha is látott.



A cipőjét tavaly végleg szögre akasztó John Obi Mikel 11 évet töltött a Stamford Bridge-en, ahol 372 meccsen lépett pályára és számos trófeát sikerült bezsebelnie. Az egykori nigériai válogatott játékos ráadásul olyan nevekkel szerepelt eggyüt, mint John Terry, Frank Lampard és Eden Hazard. John Obi Mikel azóta is szívesen emlékszik vissza erre az időszakra. Legutóbb a Dubai Eye című rádióműsorban idézte fel a Kékeknél átélt élményeit.



„Sosem tudtam, mennyit jelent ezeknek a srácoknak az edzés, amíg nem csatlakoztam a Chelsea-hez" - mondta Mikel.



„Úgy edzenek, ahogy a meccseken játszanak. Az edzőpályán is voltak harcok és komoly szerelések, mert mindenki benne akart lenni a csapatban hétvégén” – fejtette ki, majd elárulta, ki volt az egyetlen játékos, aki kivételt képzett ez alól.



„Nem volt olyan, hogy ma nem akarok edzeni. Egyetlen játékost láttam, aki a megúszásra ment, Eden Hazardot.”



Miután a műsorvezető megemlítette, hogy John Terry ugyanezt mondta Hazardról, a korábbi középpályás hozzátette:



„Ó, soha nem edzett! Ő volt a leglustább labdarúgó, akit valaha láttam életemben! De eljött a hétvége és produkált, ő lett a meccs embere.”



„Szerintem most fogyott egy kicsit. De, amikor a Chelsea-ben játszott, a meccs előtti este 20 percig ült, miután rizspudingot evett. Szeret enni, aztán lefekszik, reggel felkel és délután 3-kor termel. Csak hagytuk, hogy azt csináljon az edzésen, amit akar. Csak állt, amikor elkezdődött az edzés, utána pedig csak dumált. De jött a hétvége és mindent végrehajtott” – zárta szavait.

Borítókép: Diego Souto/Quality Sport Images/Getty Images