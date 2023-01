A portugál szupersztár Szaúd-Arábiába igazolása felrázta a futballvilágot, ennek kapcsán pedig a Goal összegyűjtött pár olyan átigazolást, amelyekre szintén nem sokan számítottak.

Bebe: Vitoria – Manchester United: A portugál szürke ló ingyen igazolhatóként csatlakozott a Vitoria Guimareshez, onnan pedig szinte azonnal repült is tovább Angliába, ugyanis a Manchester United úgy érezte, megér nekik 9,4 millió dollárt a játékos.

10 years ago today, Sir Alex Ferguson broke his own rule by signing a player he'd never watched.



Bebe went on to play just seven games in four years as a Manchester United player. pic.twitter.com/cXczED2hOM — B/R Football (@brfootball) August 11, 2020

Az ügy pikantériája az volt, hogy Ferguson még csak nem is látta a játékost korábban, csupán portugál segédedzője tanácsára hagyta jóvá a transzfert. Az igazolás kapcsán később nyomozás is indult, ugyanis Jorge Mendes, a játékos új ügynöke jelentős jutalékot (40%) zsebelt be a transzferből.

Bebe egészen egyértelműen alkalmatlan volt a United szintjéhez, csupán 2 meccsen játszott, majd sorozatos kölcsönadások után eltűnt a süllyesztőben.

Kevin-Prince Boateng: Sassuolo – Barcelona: 2019 januárjában a Barcelona eladta Munirt, így játékost kellett igazolniuk a támadóharmadba, azonban a pénzügyi problémák miatt nem tudtak jelentős összegeket mozgosítani. A 31 éves Boateng így nagy meglepetésre kapóra jött és Katalónia felé vette az irányt.

OFFICIAL: Kevin-Prince Boateng has signed for Fiorentina



Hopefully he does better than his temporary switch to Barcelona...



La Liga games

Copa del Rey game

Goals

Assists pic.twitter.com/snN4FLfago — GOAL (@goal) July 31, 2019

Gólt nem szerzett a Barcelonánál, majd egy keserves félévet követően visszaiszkolt Olaszországba.

Julien Faubert: West Ham – Real Madrid: 2009-is pörgetjük vissza az idő kerekét, ekkor érkezett a West Hamtől Madridba Julien Faubert.

It’s Julien Faubert’s birthday today. You remember him.



The Most Unlikely Real Madrid Signing Ever. The disbelief on Di Stefano’s face is sensational. pic.twitter.com/VLhbWPdGMK — A Funny Old Game (@sid_lambert) August 1, 2021

A játékos kölcsönszerződésében vételi opció is volt, ám a Madridban töltött rövid ideje alatti balhéi miatt nem csoda, hogy nem éltek vele.

A játékos egyszer elfelejtette, hogy edzése van és amíg a csapattársai a pályán izzadtak, ő otthon élvezte a „szabadnapját”.

Arról nem is beszélve, hogy a Villarreal elleni meccsen megörökítette a kamera, ahogyan elaludt a kispadon. Később ezt cáfolta, összességében azonban ez az eset is remekül leírta a játékos Madridban töltött időszakát.

