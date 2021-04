Tizenkét élklub bejelentette a labdarúgó Szuper Liga létrehozását.

Az éjjel kiadott közlemény szerint a bajnokságot "lehető leghamarabb" elindítják, és az alapító klubok 3,5 milliárd eurót kapnak "infrastrukturális beruházási terveik támogatására" és a koronavírus-járvány hatásainak ellensúlyozására".



A Szuperligát hat angol - Manchester United, Arsenal, Liverpool, Tottenham, Chelsea, Manchester City -, három olasz - Juventus, AC Milan, Internazionale - és három spanyol sztárklub - Real Madrid, FC Barcelona, Atlético Madrid - hozta létre, elsőszámú vezetője pedig Florentino Perez, a Real Madrid elnöke lett.

The Super League TRAILER 2021-2022. The 12 clubs who have agreed to form a European Super League:Manchester United, Manchester City, Liverpool, Arsenal, Chel...