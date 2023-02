Erling Haaland répás fotósorozata meghódította a világhálót.



A Manchester City sztárja elképesztő formában van ebben a szezonban, ahol 22 meccs alatt 26 gólig jutott. A norvég korábban többször is hangsúlyozta, annak ellenére, hogy az édesapja által készített lasagne-nak nem tud ellenállni, nagyon odafigyel arra, milyen tápanyagokat visz be a szervezetébe. A játékos minden bizonnyal jó példa lehet a fiatalok számára és úgy tűnik ezzel tisztában is van.



A csatár gyakran előbb érkezik meg autójával a stadionhoz, hogy autogramot oszthasson rajongóinak, ezen kocsikázásai közben pedig sokszor répát rágcsál. Az Out Of Context Football Twitter-fiókja nemrég az ekkor készült képekből válogatott össze egy csokorral, a posztot pedig imádták a drukkerek.



„Könnyű a szülőknek, csak azt kell mondaniuk a gyerekeknek, azért egyenek sok répát, hogy olyanok lehessenek, mint Haaland” – írta az egyik felhasználó.



„Talán ez egy trükk arra, hogy a gyerekekkel megetessék a sárgarépát” – fűzte hozzá egy másik.



„Popeye-nek spenótja volt, Haalandnak sárgarépája van” – jegyezte meg viccesen egy harmadik rajongó.

Borítókép: Jon Hobley/MI News/NurPhoto via Getty Images