Erling Haaland, a Borussia Dortmund támadója úgy véli, hogy a Liverpool a világ legjobb csapata, éppen ezért hihetetlenül izgatott volt, amikor az előző szezonban az Anfielden játszhatott.



A norvég csatár tavaly robbant be a köztudatba, ugyanis a Red Bull Salzburg színeiben tündökölt a Bajnokok Ligájában. A Genk ellen szerzett mesterhármasa után figyelt fel rá a világ, de gólt rúgott a Liverpoolnak és a Napolinak is.



Januárban a Bundesligában szereplő Borussia Dortmundhoz szerződött, de tavaly novemberben volt szerencséje a Mersey-parti együttes otthonában pályára lépni, a kamerák pedig rögzítették a reakcióját.



A 20 éves játékos le volt nyűgözve, mikor először sétált ki a pályára.



"Ez a világ legjobb csapata. Fantasztikusak a szurkolói, a stadion, a hangulat, egyszóval minden. Egy valóra vált álom, hogy itt játszhatok."



Habár az osztrák együttes 4-3-ra kikapott Jürgen Klopp csapatától, Haalandnak sikerült gólt szereznie.



(Kép: Robbie Jay Barratt - AMA/Getty Images)

Majd a norvég csodacsatár néhány hónappal később a Dortmundhoz szerződött, ahol 15 bajnokin 13 gólt lőtt. Ahol abba hagyta, ott folytatta, ugyanis az idei szezont is szenzációs formában kezdte, a Bundesligában három meccs alatt négyszer köszönt be az ellenfeleknek, múlt hétvégén a norvég válogatottban pedig mesterhármast rúgott a Románia ellen 4-0-ra megnyert Nemzetek Ligája-mérkőzésen.



Bár Haaland még mindig roppant fiatal, már most a világ egyik legjobb csatáraként tartják számon, és egykori csapattársával, a magyar válogatott Szoboszlai Dominikkal egyetemben ő is szerepel a legjobb 21 éven aluli, Európában játszó labdarúgónak járó Golden Boy-díj szűkített, húszfős jelöltlistáján.



(Kép: Alex Gottschalk/DeFodi Images via Getty Images)



Ugyan fél Európa sorban állt a tehetséges támadóért, ő mégis a német klub mellett döntött. Haaland most elmagyarázta, miért pont a Dortmundot választotta.



"Természetesen volt néhány klub, amely érdeklődött irántam, de erről nem igazán tudtam túl sokat. Először édesapámnak meséltem a Dortmundról. Emlékszem, otthon voltunk Salzburgban, és épp Dortmund meccset néztünk, én pedig azt mondtam neki: "Ó, nézd meg azt a sárga falat a kapu mögött. Itt kellene játszanom."



"Szerintem félálomban aludt már a kanapén, de hirtelen minden valósággá vált. Nagyon jó érzés kerített hatalmába miután leültem a vezetőséggel beszélni. Kicsit úgy éreztem, hogy megvettek. Ami nagyon tetszett bennük, az az, hogy őszinték és közvetlenek voltak. Pontosan elmondták, hogy ez a klub miért nekem való, és igazuk lett."

Forrás: sportbible

Kép: Lars Baron/Getty Images