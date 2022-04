A Borussia Dortmund cáfolja az Erling Haalanddal kapcsolatos pletykákat.



A nyári átigazolási szezon egyik favoritjának a Borussia Dortmund fiatalját, Erling Haalandot tartják. A norvégot az elmúlt hetekben több klubbal is szóba hozták, legutóbb pedig már arról cikkeztek a nemzetközi lapok, hogy a Manchester City meg is állapodott a német klubbal a 21 éves játékossal kapcsolatban.



A dortmundiak sportigazgatója, Sebastian Kehl most megszólalt az állítással kapcsolatban.



„Jelenleg nincs megállapodás. De van egy kivásárlási záradék és van egy határidő, mi szeretnénk mielőbb döntést hozni” – mondta Kehl a BILD szerint.



Az említett kivásárlási záradék állítólag 75 millió euró.



Forrás: fotbolltransfers.com



Borítókép: GettyImages