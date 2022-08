Benjamin Mendyt nyolcrendbeli nemi erőszakkal és szexuális zaklatással vádolják, amelyeket 2018 és 2021 között követett el.

Jelenleg is zajlanak a kihallgatások, sorra hívják be azokat a nőket, akiket zaklatott Mendy, vagy kapcsolatba kerül velük az üggyel kapcsolatban.

Az egyik kihallgatott nő mesélt arról, hogy a játékos viccesen megfenyegette, hogy ha nem keresi a jövőben, elfogja rabolni. A nő azt hitte, hogy viccel, de a későbbiekben kiderült, a játékos teljesen komolyan mondta, amit mondott.

A hölgy a játékos kúriájában töltötte az éjszakát, ahol a tanúvallomások szerint pánikszobákba zárta a nőit és fogva tartotta őket.

A kihallgatás során több pikáns és durva részlet elhangzott Mendyvel kapcsolatban ez pedig nem könnyíti meg a játékos helyzetét, aki akár életfogytiglani börtönbüntetést is kaphat a cselekedetéért.

Benjamin Mendy: footballer tried to rape woman after shower, jury told https://t.co/SsGeRdt4QD