A Paris Saint-Germain labdarúgócsapata a nyári átigazolási időszakban visszautasította a Real Madrid 160 millió eurós (55,58 milliárd forintos) ajánlatát Kylian Mbappéért.

Leonardo, a párizsiak sportigazgatója szerdán a spanyolok ajánlatához annyi fűzött még hozzá: számukra nem volt megfelelő az összeg nagysága, az a futballista jelenlegi értékétől megítélésük szerint nagyon messze van. Különben pedig szándékukban áll megtartani a világbajnok francia támadót.

PSG director Leonardo: “We have NO plan to talk with Real Madrid again. Will Madrid raise the offer? I don't know. I only know what I said in relation to Madrid's attitude. They have been working on Mbappé for two years, talking to everyone, the family…”. #PSG #Mbappé