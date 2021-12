Életének 29. évében meghalt az ománi válogatott és a Muscat FC labdarúgója Mukhaled el Raqadi.



A védő egy bemelegítésnél kapott szívrohamot és már nem tudták megmenteni, az életét.

A Muscat FC közleményben kívánt részvétet el Raqadi családjának.

"Isten akaratát elfogadó hű szívvel a Muscat sportklub igazgatótanácsa és minden leányvállalata őszinte részvétét fejezi ki Al-Raqadi családjának."

Muscat Player Mukhaled Al-Raqadi Passes Away..#Oman Muscat FC player Mukhaled Al-Raqadi died after being taken to hospital after falling while warming up before the start of his team’s match with Al-Suwaiq FC today in the 6th round of the Omantel Football League. pic.twitter.com/TdEKk3fElU