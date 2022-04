Szerda éjszaka elhunyt Freddy Rincon, a kolumbiai labdarúgó-válogatott korábbi csapatkapitánya, aki hétfőn súlyos autóbalesetet szenvedett.

"Csapatunk minden erőfeszítése ellenére Freddy Eusebio Rincon Valencia elhunyt" - mondta újságíróknak Laureano Quintero, a Caliban található Imbanaco Klinika orvos-igazgatója.



A korábbi kiváló futballista autójával - melyben többen ültek - hétfőn egy busszal ütközött a városban.



A balesetet követően az 55 éves Rincont fejsérülésekkel szállították kórházba, ahol megműtötték, majd az intenzív osztályon kezelték, állapota azonban a beavatkozás után is kritikus maradt.

[1990] O gol de Freddy Rincón que classificou a Colômbia para as oitavas-de-final da Copa do Mundo após empate com a Alemanha pic.twitter.com/YkRMOHxbY4