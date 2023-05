Egy 2018-as interjújában árulta el Pep Guardiola, hogy ki volt az a személy, aki nélkül egészen biztosan nem tartana ott, ahol.



„Ő egyedülálló volt, egészen egyedülálló!” – mesélt Johan Cruyffról. – Nélküle biztosan nem lennék itt. Biztos vagyok benne, hogy neki köszönhetem, hogy ma a Manchester City előtte pedig a Bayern és a Barcelona menedzsere lehettem.”

„Képtelen lennék arra, amire ő. Sokszor mondják az emberek, hogy milyen jó menedzser vagyok, de az igazat megvallva Johan volt messze a legjobb. Valami teljesen újat alkotni mindig nehéz, ő pedig a nulláról felépített egy játékstílust. Csodálatos!”



„Amikor a Barcelona menedzsere voltam, ügyeltem rá, hogy sokat járjak hozzá. Akkoriban mindent megnyertünk a csapattal.” – emlékezett vissza a spanyol.

