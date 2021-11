Leon Goretzka fej- és nyaksérülés miatt kihagyja a már világbajnoki résztvevő német labdarúgó-válogatott utolsó, Örményország elleni vb-selejtezőjét.

A Bayern München középpályása csütörtökön, a Liechtenstein elleni mérkőzésen kapott egy rúgást a fejére, mely után még 35 percet a pályán töltött, a német szövetség azonban pénteken közölte, hogy nyakán és a fején is zúzódások vannak, ezért nem lesz bevethető vasárnap.



Goretzka egy magasan szálló labdát próbált megjátszani, amikor a rivális védője, Jens Hofer nyújtott lábbal arcon találta őt. A vétkes mozdulata nem volt szándékos és azonnal bocsánatot kért, de a játékvezető kiállította.

OUCH!



Germany's Leon Goretzka was on the receiving end of a horror challenge from Liechtenstein's Jens Hofer in their World Cup qualifier in Wolfsburg... pic.twitter.com/53PE7Q1pe2