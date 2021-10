Futács Márkó győztes góllal mutatkozott be az Olimpija Ljubljana csapatában, amely házigazdaként 1-0-ra legyőzte az NK Tabor Sezana együttesét a szlovén labdarúgó-bajnokság 13. fordulójának vasárnapi játéknapján.

A fővárosi klub honlapja szerint a középcsatár végigjátszotta a meccset, amelynek 53. percében volt eredményes.

Over the weekend, Márkó Futács scored in his debut for Olimpija Ljubljana, in Szlovénia! pic.twitter.com/vAIMFOH4pI