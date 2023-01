Steven Gerrard szövetségi kapitányként folytathatja pályafutását.



Gerrardot tavaly kevesebb, mint egy év után menesztette a kispadjáról az Aston Villa. A szakembert azóta számos klubbal hozták összefüggésbe. ezek között ott volt a Club Brugge és a Besiktas is. Ennek ellenére az egykori játékos még mindig munka nélkül van, de úgy tűnik, nem biztos, hogy ez sokáig így marad.



A Meczyki lengyel lap arról számolt be, hogy Gerrard készen áll arra, hogy ő legyen a lengyel válogatott új szövetségi kapitánya.



A posztot korábban Czeslaw Michniewicz töltötte be, akinek a vb után kellett távoznia. A lap információi szerint a szövetség most Gerrarddal tárgyal, aki fontolgatja az ajánlatot.

