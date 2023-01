Befejezi profi pályafutását a walesi válogatott ikonja, Gareth Bale.



A korábban a Tottenham Hotspurben és a Real Madridban is megforduló játkos a Walesi Labdarúgó Szövetség hivatalos oldalán jelentette be döntését. A labdarúgó egy személyes hangvételű levélben számolt be visszavonulásáról.



„A döntésem, hogy visszavonulok a nemzetközi futballtól, messze a legnehezebb volt a pályafutásom során” – kezdte írását.



„Hogyan írjam le, mit jelent számomra ennek az országnak és csapatnak a része lehettem? Hogyan fogalmazzam meg, milyen hatással volt az életemre? Hogyan fejezzem ki, hogy mit éreztem valahányszor amikor felvettem a walesi mezt? A válaszom az, hogy egyetlen szóval sem tudnám igazságosan megtenni ezt. De tudom, hogy minden ember, aki részt vesz a walesi futballban, érzi a varázslatot, amely olyan erőteljes és egyedi módon hat rájuk. Szóval tudom, hogy szavak nélkül is érzik azt, amit én érzek.”



„A nemzetközi porondon megtett utam nem csak az életemet változtatta meg, hanem azt is, aki vagyok. Azt a szerencsét, hogy walesi vagyok, és Wales csapatkapitánya lehettem, semmihez nem tudom hasonlítani. Megtisztelő, hogy szerepet játszhattam ennek a hihetetlen országnak a történelmében, érezhettem a vörös fal támogatását és szenvedélyét, és velük együtt járhattam váratlan és csodálatos helyeken.”



„Megosztottam az öltözőt a fiúkkal, akik a testvéreimmé váltak, és a csapat körüli személyzettel, akik a családtagjaimmá válta. A leghihetetlenebb edzők keze alatt játszottam, és éreztem a világ legelhivatottabb rajongóinak halhatatlan támogatását és szeretetét. Köszönöm mindannyiótoknak, hogy velem voltatok ezen az úton.”



„Egyelőre hátrébb lépek, de nem távolodok el attól a csapattól, amelyik bennem él és ott lüktet az ereimben” – zárta szavait.

Borítókép: Marc Atkins/Getty Images