Leghíresebb növendékéről, az ötszörös aranylabdás Cristiano Ronaldóról nevezte el futballakadémiáját a Sporting Lisboa.

A portugál egyesület hétfőn jelentette be, hogy mostantól az Európa-bajnok játékos nevét viseli az utánpótlásképző központ.

The name of the best player ever is now perpetuated at our Academy Sporting CP's Academy is now called #AcademiaCristianoRonaldo pic.twitter.com/Uq2kKQpKQ4