Az angol szurkolók Gareth Southgate ellen fordultak a magyarok elleni vereség miatt.



A „Háromoroszlánosok” történetük egyik legnagyobb vereségét szenvedték el Wolverhamptonba. Sallai Roland (2), Nagy Zsolt és Gazdag Dániel góljaival a vendég magyarok meggyőző, 4-0-s győzelmet arattak.



Az angol szurkolók már a stadionban kifejezték nemtetszésüket. A 80. percben Nagy Zsolt által szerzett harmadik gól után a hangulat rendkívül mérgezővé vált. A hazai szurkolók útnak indultak, miközben hangosan kifütyülték sajátjaikat és azt skandálták Soutghate-nek, nem tudod mit csinálsz. Bár az arénában sokan fordultak Southgate ellen, Jamie Carragher továbbra is támogatja a szövetségi kapitányt. Miután meghallotta a Southgate-nek szóló énekeket, dühös üzenetet tett közzé a Twitteren.



„Nem tudod, mit csinálsz. Fogjátok be a szátok, bohócok. Ez a menedzser 1966 óta két tornán is a legjobb pozícióig vitte az országot” – kezdte.

Also this idea that Southgate is holding this group back is nonsense, this squad is no better than 2004/6 1996/98. Southgate has overachieved albeit with favourable draws. Rest up boys & come back to your normal level #ENGvHUN https://t.co/hNp3z7n2EU