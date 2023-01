Benjamin Mendyt, a Manchester City játékosát hat hónapnyi tárgyalást követően mentették fel a hatrendbeli nemi erőszak és szexuális zaklatás vádja alól.

A chesteri koronabíróság a 28 éves játékost ezen felül további két pontban vádolja, így nemi erőszak, illetve nemi erőszak kísérlete miatt továbbra is vádolva van, ezekről tovább folynak a tárgyalások.

A Manchester City az eset előszöri nyilvánosságra kerülésekor, 2021 augusztusában felfüggesztette Mendyt. A mai tárgyalást követően a klub közleményt adott ki, amelyben az áll, hogy amíg a játékosnak nyitott ügyei vannak, nem tudnak bővebben nyilatkozni.

Benjamin Mendy has been found NOT GUILTY on six counts of rape and one count of sexual assault but will face retrial on two outstanding charges. pic.twitter.com/KfqXlx3TI8