Marouane Fellaini majdnem felrobbant mérgében és trágár szavakkal minősítette a játékvezetőt, aki érvénytelenítette a belga sztár 94. percben szerzett gólját.

A Kínai Szuper Ligában szereplő Santung Luneng belga válogatott futballistája azt hitte, hogy győztes találtot szerzett a Hebei China Fortune ellen, azonban a kínai játékvezető nem adta meg az egyébként ránézésre szabályosnak tűnő gólt.

Fellaininek az elmúlt években szinte a névjegyévé váltak az utolsó utáni pillanatokban szerzett fejes gólok, és ezúttal is majdnem összejött neki.



A torzonborz belga emelkedett a legmagasabbra, majd fejelt a kapuba, azonban a játékvezető szabálytalanság miatt kifelé fújt szabadrúgást.

A controversial scene of the 1st leg Shandong Luneng vs Hebei CFFC in the CSL 5-8 classification semi-final. Marouane Fellaini's last-minute goal could have brought in a 3:2 win but it was ruled out. The 3rd match in a row Shandong were hit by controversial refereeing decisions. pic.twitter.com/zQlFNmJedX