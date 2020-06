Másfél éves, felfüggesztett börtönbüntetést kapott az a román mentőorvos, aki még 2016-ban nem részesítette megfelelő elsősegélynyújtásban Patrick Ekeng kameruni labdarúgót, aminek következtében a játékos elhunyt.

Elena Dutának emellett 200 ezer eurót is fizetnie kell, továbbá hatvan napos közmunkára ítélték.



A Dinamo Bucuresti egykori középpályása a Viitorul Constanta elleni bajnoki mérkőzés 69. percében lett rosszul. A labdarúgó hét perccel korábban állt be csereként, majd szívrohamot kapott.



Az ügyészek szerint a mentőorvos nem tartotta be az ilyen esetekre előírt eljárást, és nem kezdte el már a pályán a játékos újraélesztését. A vádhatóság szerint a mentőorvos mulasztása miatt nem volt esélye a kameruni labdarúgónak a túlélésre. Az orvos a tragédia után azt állította, a játékosnak még volt pulzusa, amikor rosszul lett, ezért nem végzett rajta újraélesztést a pályán.



A boncolási eredmények szerint Ekeng egy afrikai emberekre jellemző szívbetegségben szenvedett, és ez okozta halálát.



Az akkor 26 éves játékos 14-es mezszámát klubja visszavonultatta.



Borítókép: Gonzalo Arroyo Moreno / Getty Images