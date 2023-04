Julien Faubert már a leigazolása pillanatában is egy meglepő aláírásnak tűnt, de az akkori mester, Juande Ramos látta benne a fantáziát.



A francia mindössze két meccsen lépett pályára Madridban, mielőtt visszatért a West Ham-hez. A most 39 éves középpályás a Movistarnak árulta el, hogyan élte meg 2009-ben a még számára is meglepő madridi kalandot.

„Sajnálom, hogy nem kaptam több lehetőséget. Ahhoz, hogy megmutasd, mire vagy képes, játszanod kell.”

Faubert madridi időszaka alatt több „kalandba” is keveredett, először kövérnek titulálták, majd megvádolták azzal, hogy elaludt a kispadon meccs közben.

„Sosem voltam különösebben nádszálvékony játékos. Jó formában voltam Madridban, csak a fehér mezben tűntem kövérnek. Semmi gond nem volt a súlyommal!” – védekezett Faubert.

