A Tottenham és az angol labdarúgó válogatott csatára, Harry Kane összeállította a legkeményebb védelmet, azokból a játékosokból, akik ellen pályafutása során szembe került. A védősort a Chelsea legendája, minden idők legtöbb trófeát nyerő labdarúgója, valamint a Real Madrid két szupersztárja alkotja.

A Spurs támadója nem sokat habozott, amikor a Sportbible-nek adott interjújában arra kérték, hogy állítsa össze a legjobb védelmet, azokból a hátvédekből, akik ellen valaha is pályára lépett. Az angol játékos honfitársát, a Chelsea történetének legsikeresebb csapatkapitányát nevezte ki csk-nak.



"John Terry" - mondta határozottan Kane. "Pár évig volt szerencsém játszani ellene, és azt kell, hogy mondjam, ő egy nagyon okos védő. Jól helyezkedett, jól használta a testét, egyszerűen nem engedte, hogy elmenjenek mellette."



(Kép: Paul Gilham/Getty Images)

Terry soha nem tartozott a leggyorsabb védők közé, de óriási fegyvertényt jelentette számára, hogy kiválóan olvasta a játékot. A következő középhátvéd azonban minden területen kimagaslik a mezőnyből.



"Sergio Ramos. Nagyon jó védő, és komplett játékos." - mondta Kane.



(Kép: Tottenham Hotspur FC via Getty Images)



A Tottenham sztárja Ramos mellett egyébként a Giorgio Virgil van Dijket is dicsérte, utóbbiról azt mondta, hogy ott van jelenleg a legjobbak között.



A 27 éves angol csatár az elmúlt években számos alkalommal farkasszemet nézhetett a spanyol védővel a Bajnokok Ligájában, de nem csupán Ramos az egyetlen Real Madrid játékos, aki felhívta magára Kane figyelmét. Ugyanis arra a kérdésre, hogy ki volt legjobb hátvéd, akivel valaha is szembe került a pályán, Kane azt felelte:

"Marcelo. Fantasztikus balhátvéd. Elképesztő az a minőség, amit ő képvisel. Tényleg, nagyon különleges."



"Jobbhátvéd? Egyszer játszottam Dani Alves ellen egy felkészülési meccsen, és ő valóban olyan jó, mint amilyennek elképzeled. Nem sűrűn találkozom szélsőhátvédekkel, mert általában középen játszom. Tehát sok kemény védő ellen játszottam, de számomra ez nagyszerű érzés, hogy a legjobbak ellen léphetek pályára, mert így lehet igazán fejlődni."



(Kép: Getty Images)



Alighanem ez a hozzáállás megsüvegelendő egy olyan csatártól, aki már kétszer is elhódította a Premier League gólkirályának járó Aranycipőt, emellett az oroszországi labdarúgó-világbajnokságon is ő lőtte a legtöbb találatot. Ettől függetlenül megnéznénk, hogy mire menne egy Alves-Terry-Ramos-Chiellini-Van Dijk-Marcelo védelem ellen. Valószínűnek tartjuk, hogy nem sokra.

Forrás: sportbible

Kép: Ian Walton/Getty Images