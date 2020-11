Cesc Fabregas legutóbbi nyilatkozatában mesélt Pep Guardiolával és José Mourinhóval való kapcsolatáról. A spanyol játékos elárulta, előbbiben csalódott, míg José Mourinhót a barátjának tartja.

Az AS Monaco 33 éves spanyol labdarúgója 2011-ben igazolt az Arsenaltól a Barcelonába, ahol nem is okozott csalódást, hiszen a katalánok négy trófeát is nyertek vele, bár ezek között nem volt BL-siker.

Fabregas 2014-ben továbbállt, és a José Mourinho irányította Chelsea-be szerződött, ahol a „Special One” kezei alatt elhódította első bajnoki címét a londoni kékekkel.



(Kép: Darren Walsh/Chelsea FC via Getty Images)



A spanyol középpályás a Catalunya Radionak nyilatkozott a két edzőről, amiből kiderül, hogy Mourinhóval sokkal jobb kapcsolatot ápol, mint Guardiolával.



"Mourinho inspirált a legjobban, amikor elhagytam a Barcát. Azt mondta, hogy a pályán voltak problémák, amikor ellenfelek voltunk, de túllépett rajta. Amikor elmesélte, hogy mit tervez, akkor már tudtam, hogy jól járok majd, ha a csapata játékosa leszek. A döntés az enyém volt, nem érdekelt senkinek a véleménye. Jó volt vele együtt dolgozni, és ma is írok neki, ha úgy van, a barátomnak tartom. Sokat segített nekem, amikor volt valami problémám és talán az egyik legjobb szezonomat játszottam az irányítása mellett."



(Kép: Laurence Griffiths/Getty Images)



Majd amikor a Manchester City trénerére terelődött a téma, Fabregas elárulta, hogy a Barcától való távozása óta nem is beszélt Guardiolával.



"Nem, egyáltalán nem vagyunk kapcsolatban. Nem tudom, hogy kölcsönös-e a csalódás, történtek köztünk dolgok, de inkább nem beszélek róla. Gyermekkoromban ő volt a bálványom, és talán ő az, akitől a legtöbbet tanultam. Ennyi."

Forrás: Sportbible

Kép: Getty Images