Wayne Rooney kegyelemért könyörgött a Bajnokok Ligája 2011-es döntőjében, amikor a Barcelona szinte leigázta a Manchester United csapatát.



A katalánok a Wembley-ben 3-1-es győzelmet arattak a vörös ördögök felett, ezzel elhódítva a Bajnokok Ligája-trófeát. Ez a meccs alighanem csúcspontja volt Guardiola Barcelonában töltött éveinek.

A Pedro, Lionel Messi, David Villa hármas által mutatott játék még az ellenfelet irányító Sir Alex Fergusont is lenyűgözte. A skót menedzser a mérkőzés után beismerte, még soha senki nem tudta így kiszorítani őket a játékból, mint a katalán alakulat.



„Senki nem vert még meg minket ennyire, megérdemlik a győzelmet” – mondta a BBC-nek.



„Nagyon jól fociznak, és élvezik a saját játékukat. A passzaikkal elbűvölnek téged, így lehetetlen átvenni az irányítást Messitől. A legjobb csapat, amivel edzői karrierrem során találkoztam ” - tette hozzá.

Throwback to the last time Man Utd faced Barcelona when Lionel Messi left Sir Alex Ferguson with his fists clenched and shaking in anger pic.twitter.com/fplODJHgzS