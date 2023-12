Sok szurkoló tesz merész kijelentéseket a közösségi médiában azzal kapcsolatban, hogy egy egyszerűnek tűnő helyzetet „még ő is berúgott volna”.

Így volt ezzel Marco Nicolai, az AS Roma egyik szurkolója is, Cengiz Under egyik 2019-ben szerzett góljával kapcsolatban.

A szokásostól eltérően azonban Marcónak lehetősége volt bizonyítani is ezt, ugyanis a Roma meghívta őt, hogy reprodukálják vele az eseményt.

A szurkolónak három kísérlete volt. Az elsőnél elcsúszott, a másodikat mellé lőtte, a harmadikat pedig a kapufára rúgta.

Roma'da forma giyen Cengiz Ünder'in Parma'ya attığı gole twitter de "Bu golü bende atardım" yorumu yapan Marco Nicolai adlı taraftara, aynı ambiyansı hazırlayarak gel de at bakalım dediler.



Ne mi oldu? pic.twitter.com/4f2S64VFKr — Hüsnü Halim SARIOVA (@HsnHalimSARIOVA) April 13, 2019

Ezek után minden bizonnyal óvatosabban fogalmaznak majd a farkasok szurkolói, ha egyes játékosok teljesítményére kell megjegyzést tenni.

Fotó: sportbible.com