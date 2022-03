A Manchester United akadémiájának öltözőjében van egy kép Lionel Messiről, melynek célja, hogy pozitív üzenetet küldjön a jövő nemzedékének.



Henry Winter 2018-ban a The Times-nak árult el számos kulisszatitkot a Manchester United akadémiájának működéséről, és arról is lerántotta a leplet, ki az a játékos, akiről az öltöző falára kiraktak egy képet, hogy az motiválja a fiatalokat. Meglepő módon nem a Vörös Ördögök egyik egykori játékosáról van szól hanem Lionel Messiről. A fotón a hétszeres aranylabdás látható, amint a 2016-os Argentína-Horvátország találkozó utána cipőjét tisztítja.

Manchester United's academy changing room has a picture of Lionel Messi cleaning his own boots to help the young players stay humble! pic.twitter.com/9nIorNJAEB