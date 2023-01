A jelentések szerint Cristiano Ronaldo és ügynöke, Jorge Mendes között a portugál Piers Morgannek adott interjúja miatt romlott meg a viszony.



Az ötszörös aranylabdás játékos nem sokkal a portugálok első vb-meccse előtt bontott szerződést a Manchester Unitedhez, december végén pedig bejelentette, a szaúdi Al Nassr-ben folytatja pályafutását. Néhány hete a spanyol AS arról írt, hogy jelentősen megromlott a viszony Ronaldo és ügynöke, Jorge Mendes között. A két fél kapcsolatát korábban az apa-fia viszonyhoz hasonlították, de a portugál átigazolásával kapcsolatban több média is arról számolt be, hogy azt a játékos már Mendes nélkül intézte.



A portugál Publico szerint a játékos és ügynöke között a labdarúgó Piers Morgannek adott vitatott interjúja miatt romlott meg a viszony.



Mendes állítólag ellenezte az interjút, mivel tudta, hogy Ronaldo egy ilyen akció után egyetlen ajánlatot sem fog kapni az európai élvonalbeli kluboktól. A 37 éves játékos azonban meg volt győződve arról, hogy egy a világbajnokságon nyújtott jó szereplés még vonzóbbá teszik majd őt a piacon.



Ehhez képest Ronaldónak nem sikerült meggyőző teljesítményt nyújtania a tornán, ráadásul a szövetségi kapitánnyal, Fernando Santosszal is összetűzésbe került. A portugál lap azt is hozzáteszi, hogy a labdarúgóval tartott személyi menedzsere, Ricky Regufe, amit Ronaldo csapattársai nem néztek jó szemmel.



A Publico szerint Regufe szerepe megnövekedett az utóbbi időben, és a szakember volt az, aki végül segítette Ronaldo Al Nassrhoz való átigazolását.

Borítókép: Burak Akbulut/Anadolu Agency/Getty Images