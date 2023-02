Sajtóhírek szerint számos angol nagyklub érdeklődik Neymarr iránt.



Az elmúlt napokban széles körben elterjedt a hír, miszerint a Paris Saint-Germain 2023 nyarán szeretné eladni Neymart.



A Le Parisien szerdán arról számolt be, hogy a Chelsea komolyan érdeklődik a brazil iránt, akiért hajlandó lenne 60 millió eurót letenni az asztalra. A klub tulajdonosa, Todd Boehly állítólag már találkozott is a PSG elnökével, Nasszer Al-Khelaifival, hogy megvitassák az átigazolást. Ám úgy tűnik a Premier League-ben szereplő klubok közül nem csak a Kékek érdeklődését keltette fel a lehetséges üzlet.



A 90min most arról számolt be, hogy a közvetítők a Liverpoollal, a Manchester Cityvel, a Newcastle Uniteddel és a Manchester Uniteddel is beszéltek az átigazolással kapcsolatban.



A 31 éves játékos állítólag nagyon szeretne a Premier League-ben szerepelni.



Neymar ebben a szezonban 28 meccsen lépett pályára a PSG színeiben, ami alatt 17 gólt szerzett és 16 gólpasszt adott.

Borítókép: Marc Atkins/Getty Images