Egy tanulmányból kiderült, hogy az európai labdarúgó akadémiák közül melyek nevelték ki a legtöbb játékost. Csak azokat a labdarúgókat vették figyelembe, akik jelenleg az öt európai topbajnokságban játszanak.

Minden szurkolót örömmel tölt el, ha kedvenc csapatában helyi tehetségek is lehetőséget kapnak. Egyes drukkerek sokszor nagyobb sikerként élik meg csapatuk győzelmét, ha összevásárolt sztárok helyett akadémistákat látnak a pályán.



Nemrég megvizsgálták az európai labdarúgó klubok akadémiáit, és összeállítottak egy listát, hogy kiderüljön mely neveldék adják jelenleg a legtöbb labdarúgót a kontinens topbajnokságainak.



A bettingodds.com kutatása alapján a Barcelona vezeti a versenyt. Jelenleg 38 olyan labdarúgót találni az angol, a spanyol, a német, az olasz és a francia bajnokság egyikében, aki a legendás La Masián nevelkedett. Igaz, közülük csupán heten erősitik a Barcelona felnőtt csapatát.



(Kép: Tim Clayton/Corbis via Getty Images)



A katalánokat a francia bajnok Paris Saint-Germain követi a listán. A PSG 33 olyan tehetséget nevelt ki, akik az európai „ötös” egyikében játszanak. A dobogó legalsó fokára a Real Madrid állhat fel, ugyanis a Castilla meglehetősen hatékony nevelőbázisnak bizonyul, ugyanis 31 olyan labdarúgót találni, aki a blancók akadémiáján pallérozódott.

Barcelona - 38

PSG - 33

Real Madrid - 31

Lyon - 25

Rennes - 24

Valencia - 23

Atalanta - 22

Chelsea - 20

Ajax - 20

Manchester United - 19

AS Saint-Etienne - 19

RC Lens - 19

Sporting - 19

AC Milan - 18

Athletic Bilbao - 17

FC Köln - 17

Manchester City - 17

Stuttgart - 17

Atlético Madrid - 17

Sevilla - 17

AS Roma - 17

Bordeaux - 16

AS Monaco - 16

Celta Vigo - 15

Benfica - 15



(Kép: bettingodds.com)

A top 25-ben talán nem sok meglepőt találni. Ott van például az Ajax, amely már hosszú évtizedek óta ellátják munkaerővel a legnagyobb futballklubokat. Az amszterdami akadémia a múltban olyan neveket segített a futball legmagasabb színpadára, mint Denis Bergkamp, Clarence Seedorf, Edgar Davids, Patrick Kluivert, Wesley Sneijder. A ma is aktív szupersztárok közül pedig Christian Eriksen (Inter), Matthijs de Ligt (Juventus) vagy éppen a Barcában játszó Frenkie de Jong neve a garancia a sikerre. A holland együttes kétségtelenül ért a gyémántcsiszoláshoz, mi sem bizonyítja jobban, hogy 19 olyan futballista kergeti a labdát jelenleg a topligákban, aki valaha náluk nevelkedett.



Ha megnézzük a listát, azt is láthatjuk, hogy az öt elit bajnokság inkább felvevőpiacként működik – és ez különösen igaz az olaszokra, akik csupán két csapattal képviseltetik magukat a huszonötös listán.



Egy másik kimutatás pedig azt tanulmányozta, hogy mely csapatok építették be a legtöbb sajátnevelésű játékost a keretbe. Ennél a pontnál alighanem érdemes szót ejteni az Athletic Bilbaóról, amelynek jelenlegi keretét 10 saját nevelésű játékos alkotja. Bár ez nem meglepő, tekintve, hogy a klubnál csak baszk játékos szerepelhet.



Atlétikai Bilbao - 10

Celta Vigo - 10



Nimes Olympique - 9



Rennes - 8

Manchester United - 8



(Kép: Simon Stacpoole/Offside/Offside via Getty Images)

AS Saint-Etienne - 8

FC Köln - 8

West Ham United - 8

FC Barcelona - 7

Montpellier - 7

Osasuna - 7

Chelsea - 6

AC Milan - 6



(Kép: Nicolò Campo/LightRocket via Getty Images)

Schalke 04 - 6

Genova - 6

Olympique Lyon - 5

Valencia - 5

Atalanta - 5

RC Lens - 5

Manchester City - 5

Stuttgart - 5

Bordeaux - 5

West Bromwich Albion - 5

Southampton - 4

Liverpool – 4

Forrás: Sportbible

