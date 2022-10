Paul Pogba nehéz hónapokat tudhat maga mögött. A franciának nemcsak súlyos sérüléssel kellett megküzdenie, hanem egy családi botránnyal is. Ügynöke nemrég arról beszélt, a kialakult helyzet milyen hatással volt a játékosra.



A Juventushoz való visszatérés a lehető legrosszabb módon kezdődött Paul Pogba számára. A francia már az előszezonban megsérült, ami miatt még mindig nem tudott pályára lépni az olasz gárda színeiben. Ha ez nem lett volna elég, a 29 éves labdarúgónak a pályán kívül is akadtak gondjai. A sztárt belekeveredett egy zsarolásos ügybe, amely során saját testvére csapta be őt, és csalt ki belőle milliókat.

Most a francia sztár ügynöke, Rafaela Pimenta mesélte el, milyen hatással voltak ezek a képviseltjére.



„Amikor Paul végül úgy döntött, hogy segítséget kér, javult a helyzete, mert rájött, hogy van megoldás. Ez most már az ügyvédek dolga. Paul most mindent megtett, amit kellett. Igen, talán korábban is elmondhatta volna, de megértem" – mondta a Football-Italia szerint.



„Egyértelmű, hogy ez kemény volt számra, és hatással volt rá. De most már lelkes. Paul szuperereje abban rejlik, hogy legyőzi a nehézségeket, és megerősödve jön ki belőlük” – tette hozzá.

Borítókép: Alex Gottschalk/DeFodi Images via Getty Images