A FIFA elnöke, Gianni Infantino elárulta, hogy a világ minden országát meg fogja kérni, hogy nevezzenek el egy futballstadiont a múlt héten elhunyt brazil legendáról, Peléről.



A brazil legenda hosszas betegség után, december 29-én, 82 éves korában hunyt el. Halálát követően a világ minden táján megemlékeztek róla, a FIFA elnöke azonban további intézkedéseket javasol annak érdekében, hogy az egykori játékos neve soha ne merüljön feledésbe.

Infantino nemrég kijelentette, szeretné, ha a világ összes országában elneveznének egy-egy stadiont a brazilról.



„A világ minden országát meg fogjuk kérni, hogy nevezze el az egyik futballstadionját Peléről."



