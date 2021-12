Sir Alex Ferguson úgy tartja, vannak dolgok, amiknél sosem lehet fontosabb a futball.



Cristiano Ronaldót és Sir Alex Fergusont mindig is különleges kötelék fűzte egymáshoz. A skót 2003-ban szerződtette a Manchester Unitedhez a játékost, aki akkor még csak 18 éves volt. Ferguson irányítása alatt azonban a portugál a világ egyik valaha látott legjobb labdarúgójává nőtte ki magát. A páros nemrég a kamerák előtt ült le egy beszélgetésre, ami alatt több közös élményt is felidéztek. A csevegés alatt Ronaldo felelevenített egy olyan történetet, ami jól tükrözi, miért különleges edző Ferguson.



"Annyi szép pillanatot éltünk át együtt, de szívemben őrzöm a legnehezebb dolgokat is. Valószínűleg nem emlékszik erre, és nem is szabadna elmondanom, de elmondom, mert ez egy gyönyörű történet” – kezdett neki a portugál.



„Emlékszem, egy nap, apám kórházban volt, és én annyira magam alatt voltam. Beszéltem vele, és azt mondta: Cristiano, nem számít, menj oda két-három napra. Nehéz meccseink voltak, és abban a pillanatban kulcsjátékos voltam. Azt mondta: Nehéz lesz, mert vannak nehéz meccseink, de megértem a helyzetedet, és hagylak menni és meglátogatni apádat.”



"Számomra ezek a legfontosabb dolgok, nem a Bajnokok Ligája, a Premier League, a kupák és egyebek megnyerése. Nagyra kell értékelnem őt, mert amit mondott nekem, mindig is ahhoz tartotta magát. Ezt értékelnem kell” – tette hozzá.

Ferguson ezt követően kiegészítette a történetet, és elmagyarázta, miért tartotta olyan fontosnak, hogy Ronaldo édesapja mellett lehessen.



"Ez még a fiatal menedzserként szerzett tapasztalatomból jött. 33 éves voltam, és egy fiatal fiú lépett be az irodámba. Kedd volt, és azt mondta: főnök, kaphatok egy szabadnapot péntekre? Visszakérdeztem: Miért akarsz péntekre szabadnapot?” Azt mondta: Az anyám meghalt.”

"Le vagy sújtva. Mit tehetsz? Odamentem és azt mondatm: Ó, persze, fiam".



„Attól a pillanattól kezdve, ha egy játékos odajön hozzám, és azt kérdezte, kapahatok szabadnapot holnap, akkor azt mondtam, igen, miben segíthetek."



"Cristiano esetében tudtam, hogy az apja beteg, és tudtam, hogy kórházban van. Fontos volt, hogy ott legyen.”



"A futballklub nem számított, és vannak dolgok, amelyek nagyobbak, mint a futballklub. A család minden bizonnyal ezek közé tartozik. Kétségtelen. Soha nem szabad egyetlen klubot sem a családja elé helyeznie” – zárta szavait a szakember.



