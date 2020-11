Szon Hung Min, Zlatko Junuzovic és Luis Suárez is szerepel az év góljáért járó Puskás-díj jelöltjei között.

A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) honlapján szerdán közölt, tizenegy gólszerzőt tartalmazó összeállításban a Tottenham Hotspur dél-koreai, a Red Bull Salzburg osztrák, valamint az akkor még Barcelona - jelenleg már Atlético Madrid - uruguayi válogatott támadója mellett az uruguayi Giorgian De Arrascaeta (Flamengo), az angol Jordan Flores (Dundalk FC), a francia André-Pierre Gignac (UANL Tigres), a dél-afrikai Hlompho Kekana (Mamelodi Sundowns FC) és az ecuadori Leonel Quinónez (CSD Macará), valamint három női játékos, a skót Caroline Weir (Manchester City WFC), a walesi Sophie Ingle (Chelsea FCW) és a Costa Rica-i Shirley Cruz válogatottban szerzett gólja található.

Szon elképesztő szólógólja:

BREAKING | Tottenham Hotspur attacker Heung-Min Son’s sensational solo goal against Burnley has been nominated for FIFA’s Puskas Award for the best goal of 2020.



Vote For Sonny To Win: https://t.co/VOXuVN4b6A



Deserved.#THFC #COYS #Puskas #TheBestpic.twitter.com/owJjJi1QvG — Last Word On Spurs (@LastWordOnSpurs) November 25, 2020

Suárez sarkazása:

Szoboszlai Dominik szögletét kegyetlenül bevarrta Junuzovic:

De Arrascaeta és Gignac ollózós gólja:

Quinónez a saját térfeléről szerzett gólt egy szemfüles szabadrúgásnak köszönhetően.

Jordan Flores találata:

Puskas Award nominee #2



Jordan Flores

Shamrock Rovers FC v. Dundalk FCpic.twitter.com/Njg2yLjuCS — thesportsman (@TheSportsman) November 25, 2020

Hlompho Kekana bombája:

The #PuskasAward contenders have been announced and Hlompho Kekana’s screamer for Sundowns against Cape Town City is right up there.



(via @YesWeCrann)pic.twitter.com/KilBATRY08 — MUNDIAL (H) (@MundialMag) November 25, 2020

Shirley Cruz, Caroline Weir és Sophie Ingle találata: gólja:

The Puskas Award nominees: a thread



Starting with @ShirleyCruzCR pic.twitter.com/msRhpnW8pO — Goal (@goal) November 25, 2020

A listát a FIFA által erre a célra felkért szakmai bizottság állította össze, a szövetség honlapján zajló szavazáson december 9-ig lehet leadni a voksokat. A többi kategóriához hasonlóan a három dobogóst december 11-én hirdeti ki a FIFA, míg a díjkiosztó gálára 17-én - a pandémia miatt idén rendhagyó keretek között, virtuálisan - kerül sor.



Tavaly első alkalommal magyar játékos, Zsóri Dániel vehette át a Puskás-díjat. Idén nincs magyar futballista a jelöltek között, viszont a salzburgi Junuzovic Rapid Wien ellen, június 24-én szerzett találata előtt a gólpasszt Szoboszlai Dominik adta.



A magyar válogatott kulcsembere jobboldali szögletből ívelte a labdát a hosszú oldalon, a tizenhatoson kívül helyezkedő társához, aki kapásból lőtt a léc alá.

A Puskás-díj eddigi nyertesei:

2009:

Cristiano Ronaldo (portugál, Manchester United) - FC Porto-Manchester United, Bajnokok Ligája-negyeddöntő



2010:

Hamit Altintop (török, Bayern München) - Kazahsztán-Törökország, Európa-bajnoki selejtező



2011:

Neymar (brazil, Santos) - Santos-Flamengo, brazil bajnoki mérkőzés



2012:

Miroslav Stoch (szlovák, Fenerbahce) - Fenerbahce-Genclerbirligi, török bajnoki mérkőzés



2013:

Zlatan Ibrahimovic (svéd, Paris Saint-Germain) - Svédország-Anglia, barátságos mérkőzés



2014:

James Rodríguez (kolumbiai, AS Monaco) - Kolumbia-Uruguay, világbajnoki nyolcaddöntő



2015:

Wendell Lira (brazil, Goianesia) - Atlético-GO - Goianesia, brazil Goiás állami bajnokság



2016:

Mohd Faiz Subri (malajziai, Penang) - Penang-Pahang, malajziai bajnoki mérkőzés



2017:

Olivier Giroud (francia, Arsenal) - Arsenal-Crystal Palace, angol bajnoki mérkőzés



2018:

Mohamed Szalah (egyiptomi, FC Liverpool) - Liverpool-Everton, angol bajnoki mérkőzés



2019:

Zsóri Dániel (magyar, Debreceni VSC) - Debreceni VSC-Ferencváros, magyar bajnoki mérkőzés

