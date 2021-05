Vasárnap este a Lyon felbecsülhetetlen, 3-2-es győzelmet aratott idegenben bajnoki riválisával az AS Monacóval szemben. Az est legjobbja Memphis Depay volt, aki góllal és gólpasszal is hozzájárult csapata sikeréhez, ezzel pedig egy különleges klubba is bekerült.



A Manchester United egykori támadója ebben a szezonban remekel a francia élvonalban, legújabb teljesítményével pedig egy exkluzív társasághoz csatlakozott. A holland játékos egyike annak a kilenc labdarúgónak, akinek sikerült Európa első öt bajnokságában gólok és gólpasszok tekintetében is tíz fölé jutnia az idei szezonban.



A szűk klub legjobbja Lionel Messi, aki 28 találatnál tart. A gólpasszok tekintetében Thomas Müller emelkedik ki, akinél 18 ez a mutató.



A legtöbben a Premier League-ből kerültek be, az angol bajnokságból 4 játékosnak is sikerült elérni a legalább 10 gólt és gólpasszt.



A bajnokságok tekintetében nagy hiányzó a Serie A, ahol még egy játékos sem lépte át az álomhatárt. Ez azonban nem biztos, hogy sokáig lesz majd így, mivel az Internazionale játékosa, Romelu Lukaku 21 gólnál és 9 gólpassznál jár.

A 2021-es szonban legalább 10 gólt és 10 gólpasszt elérő játékosok:

Memphis Depay (Lyon)

Mérkőzés: 35

Gól: 19

Gólpassz: 10



Lionel Messi (Barcelona)

Mérkőzés: 32

Gól: 28

Gólpassz: 11



Harry Kane (Tottenham Hotspur)

Mérkőzés: 31

Gól: 21

Gólpassz: 13

Thomas Müller (München Bayern)

Mérkőzés: 29

Gól: 10

Gólpassz: 18



Bruno Fernandes (Manchester United)

Mérkőzés: 33

Gól: 16

Gólpassz: 11



Heung-min Son (Tottenham Hotspur)

Mérkőzés: 33

Gól: 16

Gólpassz: 10

Iago Aspas (Celta Vigo)

Mérkőzés: 30

Gól: 13

Gólpassz: 11



Marcos Llorente (Atletico Madrid)

Mérkőzés: 33

Gól: 12

Gólpassz: 10



Marcus Rashford (Manchester United)

Mérkőzés: 33

Gól: 10

Gólpassz: 10

