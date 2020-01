Az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA) adatai szerint a kontinens 30 leggazdagabb klubjának annyi bevétele volt 2018-ban, mint további 682 együttesnek összesen.

Az UEFA csütörtökön közzétett beszámolójában kiemelte: a kontinens 55 élvonalbeli bajnokságában szereplő 712 klub rekordot jelentő 21 milliárd eurós bevételt ért el, ami 20 százalékos növekedés az egy évvel korábbihoz képest.



Aleksander Ceferin UEFA-elnök rámutatott arra, hogy miközben a pénzügyi fair play-előírásoknak köszönhetően az egyesületek pénzügyi helyzete jelentősen javult, az aránytalanságok veszélyt jelentenek az európai klubfutball stabilitására és sikerességére.

A növekedés nagyobb részét, mintegy 75 százalékot az öt topliga (angol, francia, német, olasz, spanyol) generálta, míg annak több mint a fele a leggazdagabb 30 klubhoz köthető.

