A Palmeiras mindössze 15 éves sztárja az össze európai nagyklub radarjára felkerült.



A Marca szerint utolsó brazil, aki tinédzserként ekkora felhajtást tudott generálni, Neymar Junior volt. Még a Real Madridban szereplő Vinicius Junior sem keltette fel annyira a csapatok érdeklődését, mint a Palmeiras tinisztárja, Endrick. A 15 éves támadó az, akit most az összes európai klub feszülten figyel.



A játékosért állítólag a két spanyol óriás, a Barcelona és a Real Madrid érdeklődik a legaktívabban, de képben van vele kapcsolatban a Chelsea és a PSG is.



Bár a klubok már most szívesen szerződtetnék őt, még várniuk kell az üzletre. Endrick még csak 15 éves, így jogilag egyik európai klubnak sem áll lehetőségében a megvásárlása. A játékos kevesebb, mint egy hónap múlva tölti be a 16. életévét, ezt követően pedig két teljes szezont a szülőhazájában kell szerepelnie, mielőtt legálisan Európába költözhet.









Endrick nemrég 2025-ig szóló megállapodást írt alá a Palmeirasszal, amely állítólag egy 60 millió kivásárlási záradékot tartalmaz.

Borítókép: Facebook.com/SE Palmeiras