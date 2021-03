Norvégia, Németország, Hollandia és Dánia után Belgium is csatlakozott ahhoz a megmozduláshoz, amelyet az európai labdarúgó csapatok indítottak a 2022-es világbajnokság házigazdája, Katar ellen, miután sajtóinformációk szerint amióta az ázsiaiak megkapták a 2022-es vb-rendezés jogát, közel 6500 vendégmunkás halt meg a stadionépítés következtében.

2021. március 30-án a belga labdarúgó-válogatott is a fentebb említett négy csapathoz hasonlóan fekete mezben lépett pályára, és a játékosok mezén az alábbi felirat szerepelt. „ A futball támogatja a változást”

„Aktívan küzdünk a rasszizmus ellen, nem hagyhatjuk a katari problémákat figyelmen kívül. Az akcióval megkeressük a nemzetközi szervezeteket és az összes európai szövetséget, hogy harcoljanak velünk a rasszizmus ellen. Kőkemény fellépésre lesz szükség, azonban a futball képes lehet a pozitív változtatásra." - áll a belga válogatott Twitter oldalán

We actively stand up against racism and are not ignoring the problems in Qatar. With this symbolic action, we call upon international bodies and all football federations to join us in stepping up. pic.twitter.com/EKIONBMcxX — Belgian Red Devils (@BelRedDevils) March 30, 2021



Az országok akik támogatják a bojkottot az alábbi feliratok voltak a pólóikon.



Dánia: A futball támogatja a változást

’FOOTBALL SUPPORTS CHANGE’



Trøjen viser holdets ønske om forandringer for migrantarbejderne i Qatar.



Trøjerne bliver signeret og senere sat til salg. Pengene går til migrantarbejderne og deres pårørende pic.twitter.com/I0AeReSH4v — Fodboldlandsholdene (@dbulandshold) March 28, 2021





Norvégia: Tisztelet és emberi jogok





Fotó: Fran Santiago/Getty Images



Németország: Emberi jogok



Belgium: A futball támogatja a változást

Hollandia: A futball támogatja a változást



A hollandok a Gibraltár elleni mérkőzés előtt.

Fotó: David Bustamante/Soccrates/Getty Images





Borítókép: David Bustamante/Soccrates/Getty Images

