Eppel Márton ugródeszkaként tekint a következő fél évére, amelyet a belga élvonalban jelenleg utolsó helyezett Cercle Bruges labdarúgócsapatánál tölt.

A támadó - aki vasárnap vesztes hazai mérkőzésen mutatkozott be új együttesében - az M4 Sport Átigazolás című műsorában kedden este elárulta: az szólt a belgiumi klub ajánlata mellett, hogy mindenképpen szeretett volna Nyugat-Európába szerződni, a gárda edzője, a volt magyar szövetségi kapitány, Bernd Storck pedig kifejezetten ragaszkodott hozzá.



"Jó volt a színvonal a mérkőzésen, amit meg kellett volna nyernünk a harmadik helyezett ellen" - mondta. Hozzátette: nehéz feladat lesz kiharcolni a bennmaradást, amelyhez ő és a góljai is kellenek.



"A belga élvonal jó színvonalú bajnokság, jó csapatok ellen játszhatok. A mérkőzéseken sok játékosmegfigyelő van, ugródeszka lehet számomra ez a fél év" - mondta. A nyolcszoros válogatott csatár kiemelte: bízik a tavaszi jó játékban, és annak hozományaként a válogatott meghívóban Marco Rossi szövetség kapitánytól.



A műsor vendégeként a Vasashoz múlt héten szerződött Feczesin Róbert elárulta: bár tervei között az szerepelt, hogy az Újpestből vonul majd vissza, a klubvezetőkön nem érezte, hogy mindenáron ragaszkodnának hozzá.



"Fél évvel ezelőtt úgy szerződtem Újpestre, hogy télen ingyen távozhatok, ha nem kapok megfelelő ajánlatot. Ősszel jó formában játszottam, visszaverekedtem magam a válogatottba, de a téli szezon végéhez közeledve nem éreztem azt a vezetőkön, hogy le akarnának ülni velem beszélni, és olyat szeretnének nyújtani számomra, hogy az Újpesttől vonuljak vissza" - mondta az OTP Bank Liga góllövőlistájának vezetője. Hozzátette: mivel jó formában játszott, számított arra, hogy máshonnan majd kap ajánlatot.



"A másodosztályra úgy tekintek, hogy ott is nagyon nehéz lesz helytállni, mert a színvonal talán alacsonyabb, de gólokat ugyanolyan nehéz szerezni" - nyilatkozta. Feczesin szerint a Vasasnak idén kevés esélye van a feljutásra, de mivel három és fél éves szerződést kötött az együttessel, abban bízik, hogy játszik az angyalföldiekkel még az élvonalban.





Borítókép: Peter De Voecht / Photonews via Getty Images