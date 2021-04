Gonzalo Higuain kijelentette az összes játékos közül ő volt az, aki a legjobban megértette Cristiano Ronaldót és Lionel Messit.



Annak ellenére, hogy Higuanból sokszor gúnyt űztek az argentin válogatottban elkövetett hibái miatt, az Inter Miami csatára lenyűgöző karriert futott be, ráadásul abban a kiváltságos helyzetben volt, hogy korunk két legnagyobb klasszisával is hosszú ideig játszhatott együtt.



„Én voltam az a játékos, aki a legtöbbet játszott velük, így én értem meg legjobban mindkettőjüket” – mondta a La Nacionnak adott interjújában.



„Tudtam, mi az, ami tetszik nekik, és mi az, ami nem, hogy mikor érzik jól magukat és mikor kényelmetlenül.”



Higuain Messivel is szeretett együtt játszani.

Higuain hozzátette mind Messi, mind pedig Ronaldo nagyon szeretett vele együtt játszani.



„Úgy érezték, hogy engem is támogathatnak. Amikor olyan játékos oldalán állnak, aki szász százalékosan támogatja őket, nem érzik magukat felmentve a felelősség alól."



A játékos arra is kitért, elégedett a karrierjével.



„Soha nem hittem, hogy jobb vagyok, mint bárki, soha. De azt se hittem soha, hogy rosszabb vagyok, mint bárki. És azt hiszem ez az, ami arra késztetett, hogy azzá váljak, aki vagyok” – mondta.



Ronaldo és Higuain jól megértették egymást.

„Az összes klubhoz visszamennék, ahol valaha játszottam. Mindegyikhez” – tette hozzá.



Végezetül elmondta, mi az, ami leginkább motiválta őt.



„Számomra mindig az volt a legfontosabb, hogy sokkal inkább azért emlékezzenek rám, mert jó ember voltam, mint az esetleges megszerzett címeim miatt."

