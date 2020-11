Elvonási tünetek miatt egyelőre nem engedik haza a kórházból Diego Maradonát, az argentinok legendás futballistáját.

"Haza akar menni, de itt marad. Ez most azon kevés alkalmak egyike, amikor Diegónak nemet mondanak" - nyilatkozta személyi orvosa, Leopoldo Luque.



Hozzátette, az elvonási tünetek miatt zavaros időszakai vannak Maradonának, és nyugtatókat kap, hogy megkönnyítsék számára a tisztulási folyamatot.



"Diegónak most nagyon nehéz, el sem tudják képzelni, mennyire" - mondta.



Másik orvosa, Alfredo Cahe kijelentette, Maradonának gyógykezelésre van szüksége, hogy abbahagyja az alkoholfogyasztást, mert az egész családja egyetért abban, hogy jelenleg kezelhetetlen.



"A szarvánál kell megfognunk a bikát. Problémái vannak a májával, a szívével és az érrendszerével. Nem csak az agyáról van szó, nem csak a májáról vagy a gyomráról, hiszen ezek a dolgok bonyolultak és összefüggenek" - nyilatkozta.



Cahe hozzátette: egyelőre rejtély, mit hoz a jövő az argentinok 1986-os világbajnoka számára, de jelenleg aggasztó az állapota, ezért nem mehet haza, hiszen olyan helyen kell lennie, ahol állandó segítsége van.



A Boca Juniors, a Barcelona és a Napoli legendás csatárát 1997-es visszavonulása óta egészségi problémák sújtják, már többször vívott csatát az alkohol- és drogfüggőséggel a nyilvánosság előtt. A 60 éves Maradona depresszió miatt került be egy magánklinikára, ahol vérszegénységet és kiszáradást is megállapítottak nála. Hétfőn azt közölték, hogy háromnapos hidratálásra van szüksége, de nincs vészhelyzetben és bármikor elhagyhatja a kórházat, ám kedden koponyaűri vérzés miatt meg kellett operálni. Eleinte úgy tűnt, csütörtökön hazatérhet.

