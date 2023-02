Élve húzták ki a földrengés okozta romok alól a Chelsea egykori játékosát, Christian Atsut.



Az 5000 áldozatot követelő 7,8-es erősségű törökországi földrengést követően hosszasan keresték Hataysporban szereplő Christian Atsut. A ghánai eltűnését még hétfőn jelentették be, most azonban újabb hírek érkeztek a játékosról.

A klub bejelentése szerint Atsut sikerült megtalálni és élve kihúzni a romok alól. Sajtóhírek szerint a labdarúgónak a jobb lába és a tüdeje sérült meg.



"Christian Atsu élve húzták ki. Sportigazgatónk, Taner Savut azonban sajnos még mindig a romok alatt van" - mondta Mustafa Ozak, a klub alelnöke a Radyo Golnak.



A 31 éves Atsu a Premier League-ben a Newcastle Unitednél és az Evertonnál is szerepelt kölcsönben, majd 2022 szeptemberében csatlakozott a Hataysporhoz. Utoljára 2019-ben került be a ghánai válogatott keretébe, de hivatalosan még nem vonult vissza a válogatottságtól.



A Hatayspor alelnökének beszámolója szerint a katasztrófában a csapat több játékosa és tisztviselője is megsérült.

