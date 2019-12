Elsőként a brazil Flamengo jutott be a dohai labdarúgó-klubvilágbajnokság szombati fináléjába, miután a keddi elődöntőben 3-1-re legyőzte a szaúdi al-Hilal együttesét.

A vezetést a szaúdiaknak sikerült megszerezni, ám a szünet után a Flamengo szinte azonnal egyenlített, majd a hajrához közeledve előbb előnybe került, percekkel később pedig egy öngóllal be is biztosította sikerét.

Az al-Hilal ráadásul emberhátrányban fejezte be a meccset, miután a 83. percben a játékvezető kiállította Andre Carrillót.

Szerdán a Bajnokok Ligája-győztes FC Liverpool a mexikói Monterreyjel találkozik a torna másik elődöntőjében.

A bronzmérkőzést és a döntőt szombaton rendezik.

Eredmény:



elődöntő:

Flamengo (brazil) - al-Hilal (szaúdi) 3-1 (0-1)



gól: De Arrascaeta (49.), Henrique (78.), Albulajhi (82., öngól), illetve Al Davszari (18.)

kiállítva: Carrillo (83., al-Hilal)

korábban:

az 5. helyért:



Espérance (tunéziai) - al-Szadd (katari) 6-2 (4-1)



gól: Elhuni (6., 42., 74.), Badri (13., 25., a másodikat tizenegyesből), Derbali (87.), illetve Bunedzsah (32., tizenegyesből), al-Hajdosz (49., tizenegyesből)

kiállítva: Hasszan (24., al-Szadd)

A további program:



szerda:



elődöntő:

FC Liverpool (angol) - Monterrey (mexikói) 18.30

szombat:



bronzmérkőzés:

al-Hilal (szaúdi) - FC Liverpool (angol)/Monterrey (mexikói) 15.30

döntő:

Flamengo (brazil)- FC Liverpool (angol)/Monterrey (mexikói) 18.30