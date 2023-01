A Porto korábbi játékosa, Carlos Alberto azt sugallta, hogy José Mourinho lehet a brazil válogatott új szövetségi kapitánya.



A Portugál Labdarúgó Szövetség korábban szerette volna felkérni José Mourinhót új szövetségi kapitányának, ám a Roma akkor nem akarta elengedni a szakembert.

Nemcsak a portugálokkal boronálták össze azonban az edzőt, hanem a brazilokkal is. Most az egykori válogatott játékos, Carlos Alberto szinte tényként beszélt Mourinho átigazolásáról.



„Le akartam dobni egy bombát, de nem tehetem. Később beszélek. (Mourinho) lehet a brazil válogatott edzője. Ez egy első kézből származó információ” – mondta a Mundo GV-nek.



„Nem számít, honnan jön az információ, de első kézből adom át, mert még engem is meghívott (másodedzőnek)” – tette hozzá.

Borítókép: Fabio Rossi/AS Roma a Getty Images