Sadio Mané tiszteletére szülőfalujában avattak szobrot, ám az alkotás nem teljesen olyanra sikerült, mint azt sokan elképzelték.



Sadio Mané az előző szezonban elképesztő évet produkált. Akkori klubcsapatával, a Liverpoollal elhódította az Angol-ligakupát és az FA-kupát, ráadásul a bajnokságban mindössze egy ponttal maradt le a győztes Manchester City mögött és a Bajnokok Ligája döntőjébe is bejutott.

Mané a válogatottban sem tétlenkedett, a szenegáli együttes vezérletével kvalifikálta magát a 2022-es világbajnokságra és megnyerte az Afrika-kupát.

A játékos kiemelkedő teljesítményével bekerült az év legjobbjai közé és Karim Benzema mögött második lett az Aranylabda-szavazáson.



Mané az elmúlt években nemcsak a futballpályán tette le névjegyét, hanem azon kívül is. Számos jótékonysági akcióban vett részt, szülőfalujában pedig számos új intézmény létrehozásához járult hozzá, valamint szinte minden ott élő családnak anyagi segítséget is nyújtott.



A hazájában nagy népszerűségnek örvendő játékosról, Bambaliban sem feledkeztek meg és úgy döntöttek, egy róla készült szoborral fejezik ki tiszteletüket.



A statue of Sadio Mane has been unveiled in Senegal. pic.twitter.com/iUxTp6ElN5 — Footy Humour (@FootyHumour) November 5, 2022

A faragott alkotás azonban nem teljesen olyan, mint amilyennek sokan elképzelték, és csak nehezen lehet ráfogni, hogy hasonlít a játékosra.

Azonban nem Mané az első, aki pórul járt egy szoborral. Néhány éve a Cristiano Ronaldóról készült furcsa mellszobor képe járta be a világot.

