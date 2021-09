Nem mindennapi következményekkel járt egy őrült szurkoló pályára való berohanása.



Bár a biztonsági intézkedések egyre szigorúbbak, időről-időre előfordul, hogy egy-egy szurkoló bejut a játéktérre. Ez történt az izraeli Premier League egyik hétvégi találkozóján is, bár az eset még nem látott következményt vont maga után.

A Hapoel Tel Aviv - Maccabi Petah Tikva összecsapáson, egy Hapoel -szurkoló futott a pályára, majd megütötte saját csapatának játékosát, Raz Twizert. A jobbszélsőnek bevitt ütését követően nem állt le, és tovább rohant a pályán, egyenesen Edi Gotlieb felé.

A Hapoel védője megunta az ámokfutást, és úgy döntött kezébe veszi az ügyet és egy jól irányzott fogással földre küldi a szurkolót. A drukkert sikerült megállítani, azonban ekkor nem várt fordulat következett be. A bíró zsebéből előkerült a piros lap.





During Saturday’s game between Hapoel Tel Aviv vs Maccabi Petah Tikva, a fan ran onto the pitch & barged a Hapoel player, then tried it on another Hapoel player who defended himself. He got sent-off after VAR review.

But Israeli FA don’t have a system to rescind the red card. pic.twitter.com/irWEwB6GNB