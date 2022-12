Egykoron remek játékos volt, majd edzőként több elsőosztályú klubnál is megfordult. Hosszan tartó betegségét követően lelt békére.

2019 nyarán diagnosztizálták leukémiával, azóta pedig küzdött a kórral. Szeptemberben el kellett hagynia a Bologna edzői posztját.

A szerb tréner családja a mai napon (pénteken) tudatta közleményében a sportvilággal, hogy a hosszú küzdelmet követően végleg elaludt.

Mihajlovic olyan klubokat edzett, mint a Milan, a Fiorentina, a Sampdoria vagy a Bologna.

Játékosként szintén letette névjegyét, a Sampdoria, a Lazio és az Inter is foglalkoztatta a veszedelmes ballábbal rendelkező játékost.

Egy Serie A diadal is köthető a nevéhez, amit a Lazióval nyert.

Terrible news. Sinisa Mihajlović has passed away at 53 after long fight with illness.



“I respect the illness, I will face it, with chest puffed out, looking it in the eyes, the way I always have done”, he said years ago.



Fighter, great man. Shocking news.



RIP pic.twitter.com/V84McAeeMO