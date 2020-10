Hetvennyolc éves korában elhunyt Norbert "Nobby" Stiles, az 1966-os, hazai rendezésű labdarúgó-világbajnokságon győztes angol válogatott egyik kulcsembere.

A brit sajtó pénteken a családtagokra hivatkozva számolt be az évek óta prosztatarákban és előrehaladott demenciában szenvedő Stiles haláláról, aki "hosszú betegség után békésen, családja körében hunyt el".

Stiles 28 alkalommal lépett pályára az angol válogatottban, amellyel a vb-címet követően két évvel Európa-bajnoki bronzérmes lett és szerepelt a mexikói vb-n is.



A "Fogatlan Tigris" 1966-ben világbajnok lett.



Az 1966-os vb-n az angol válogatott összes mérkőzését végig a pályán töltötte, az elődöntőben sikeresen semlegesítette a portugál világsztárt, Eusébiót, majd az NSZK elleni döntőben is kiválóan teljesített. A finálét követően ő volt a legtöbbet fotózott angol labdarúgó, amint egyik kezében a vb-trófeával, a másikban műfogsorával táncolt a pályán. Ezért, valamint harcos játékstílusa miatt kapta a Fogatlan Tigris becenevet.



A védekező középpályás klubkarrierjének nagy részét a Manchester Unitedben töltötte, amellyel 1960 és 1971 között BEK-t, két-két angol bajnoki címet, valamint Szuperkupát, illetve egy FA Kupát nyert. Az MU után két-két idényt töltött a Middlesbrough és a Preston North End gárdájában. Edzőként 1989 és 1993 között dolgozott az MU utánpótlásában is, csapatában megfordult David Beckham, Ryan Giggs és Paul Scholes is.



Stiles tíz évvel ezelőtt enyhe sztrókot kapott, 2013-ban prosztatarákot diagnosztizáltak nála. Érmeit, kupáit, díjait és egyéb relikviáit elárvereztette, hogy családja megélhetését segítse vele, a vb-aranyérme az MU-hoz került.

